Президент Грузии отказалась лишать экс-прокурора гражданства Зурабишвили не лишила гражданства подпавшего под санкции США экс-генпрокурора

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала лишать гражданства бывшего генерального прокурора республики Отара Парцхаладзе, подпавшего под санкции США по подозрению в связях с ФСБ, сообщили в администрации грузинского лидера. Парцхаладзе также имеет гражданство РФ. О целесообразности отъема у него грузинского паспорта ранее заявило Агентство по развитию государственных сервисов Минюста страны.

Отар Парцхаладзе уличен в шпионаже, и в отношении него начато следствие. Исходя из интересов государства, президент Грузии считает нецелесообразным лишать его грузинского гражданства на данном этапе. Президент считает, что если Отара Парцхаладзе следует наказать, он должен быть наказан именно как гражданин Грузии, — говорится в сообщении администрации главы государства.

По законам Грузии человек автоматически теряет гражданство страны при получении гражданства другого государства. Для признания двойного гражданства следует обращаться непосредственно к президенту. По словам Зурабишвили, от Парцхаладзе не поступало никаких документов по данному вопросу.

14 сентября Управление по контролю за иностранными активами США расширило санкционный список в отношении россиян. Под ограничения в результате подпали около 70 человек, включая экс-генпрокурора Грузии. Как полагают в Госдепартаменте, получению Парцхаладзе гражданства РФ мог содействовать некий сотрудник ФСБ для того, чтобы экс-генпрокурор оказывал влияние на общество и политику Грузии в интересах Москвы.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства страны фигуристки Маргариты Дробязко. Оно было ей предоставлено в порядке исключения в 1993 году. Перед этим лишить фигуристку литовского паспорта рекомендовала президенту страны глава МВД Литвы Агне Билотайте. Причиной стало участие Дробязко в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду российской фигуристки Татьяны Навки.