https://static.news.ru/photo/3289d0fc-e1d6-11e9-9c29-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала список помилованных, из-за которого прокуратура страны возбудила против неё уголовное дело. Она заявила, что лично выбирала кандидатов на амнистию, исходя из субъективной оценки.

Политик подчеркнула, что ни один помилованный заключённый «не является ангелом» и ни одного из них она не оправдывает. При этом Зурабишвили считает, что эти люди оказались жертвами определённых обстоятельств.

Я посчитала, что их стоило помиловать. Я не сомневаюсь, что по поводу моего помилования могут быть два, три или множество отличных мнений, — приводит слова политика ТАСС .

Ранее News.ru писал, что 28 августа президент помиловала 34 заключённых по случаю религиозного праздника. Однако позже журналисты выяснили, что среди отпущенных на свободу был Аслан Бежанидзе, признанный виновным в убийстве внука известного грузинского академика Марики Лорткипанидзе Давида Отхмезури и приговорённый за это преступление к 10 годам заключения. Также в список из 34 человек вошёл Рамаз Девадзе. Его осудили за убийство грузинского полицейского.

Генпрокуратура Грузии начала расследование в связи с помилованием. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».