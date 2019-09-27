https://static.news.ru/photo/3289d0fc-e1d6-11e9-9c29-fa163e074e61_660.jpgСаломе ЗурабишвилиФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала список помилованных, из-за которого прокуратура страны возбудила против неё уголовное дело. Она заявила, что лично выбирала кандидатов на амнистию, исходя из субъективной оценки.
Политик подчеркнула, что ни один помилованный заключённый «не является ангелом» и ни одного из них она не оправдывает. При этом Зурабишвили считает, что эти люди оказались жертвами определённых обстоятельств.
Я посчитала, что их стоило помиловать. Я не сомневаюсь, что по поводу моего помилования могут быть два, три или множество отличных мнений, — приводит слова политика ТАСС.
Ранее News.ru писал, что 28 августа президент помиловала 34 заключённых по случаю религиозного праздника. Однако позже журналисты выяснили, что среди отпущенных на свободу был Аслан Бежанидзе, признанный виновным в убийстве внука известного грузинского академика Марики Лорткипанидзе Давида Отхмезури и приговорённый за это преступление к 10 годам заключения. Также в список из 34 человек вошёл Рамаз Девадзе. Его осудили за убийство грузинского полицейского.
Генпрокуратура Грузии начала расследование в связи с помилованием. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».
Считаю этот визит очень успешным, поскольку нам удалось обеспечить продвижение национальных интересов и устремлений Республики Молдова на международной арене, — подчеркнул молдавский лидер.
Додон отметил, что в ходе визита он...
Президент Грузии лично составляла скандальный список помилованных