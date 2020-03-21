https://static.news.ru/photo/b59d5ffa-6ba0-11ea-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/Global Look Press

Парламентские выборы, запланированные на осень, могут перенести из-за ЧП в Грузии. Такое мнение озвучила президент страны Саломе Зурабишвили.

Сегодня она представила парламенту приказ о введении в стране режима ЧП до 21 апреля.

Я надеюсь, что мы сможем завершить чрезвычайное положение в такие сроки, чтобы не пришлось переносить время проведения запланированных выборов или же перенести, но незначительно, — цитирует ТАСС слова политика.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с коронавирусом правительство Грузии перешло на круглосуточный чрезвычайный режим работы.