Президент Германии Штайнмайер увидел «угрозу войны» в Европе

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Европе есть «угроза войны», и призвал вместе искать пути по достижению мира на континенте. С соответствующим призывом он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы Германии.

Можно много дискутировать о причинах растущей разобщённости между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несёт Россия, — сказал Штайнмайер.

Он также попросил не критиковать западную демократию, так как этот строй меняется в зависимости от каждого государства. Тем не менее, по словам президента ФРГ, их всех объединяет нежелание войны и потребность в мирном соседстве с другими странами.

Штайнмайер напомнил о принципах ОБСЕ, которой в текущем году исполняется 50 лет, призвав к «обновлению этого бесценного наследства». Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину.

Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе, — добавил политик.

Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 13 февраля был переизбран на второй срок. Делегатами собрания являются 1472 человека, 66-летний политик набрал 1045 голосов. Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда сменил на этом посту Йоахима Гаука.