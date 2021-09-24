Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе со своей супругой проголосовал на выборах в бундестаг, сообщает ТАСС. Известно, что он сделал это на избирательном участке, который был организован в школе имени Эриха Кестнера на западе Берлина. Вместе с тем президент призвал немцев прийти на выборы и исполнить гражданский долг, отдав свой голос.

Вы решаете, какое направление возьмёт наша страна на ближайшие четыре года, какие партии будут представлены в бундестаге и какое правительство будет руководить нашей страной, — обратился Кестнера.

По его словам, сегодня Германия стоит перед лицом политического перехода. Среди серьёзных проблем он выделил пандемию коронавируса, изменение климата, цифровизацию и вопросы безопасности. Он подчеркнул, что каждый голос имеет важное значение.

Ранее в Германии начались «исторические» выборы в бундестаг. Как сообщается, благодаря им будет определена траектория развития политического будущего страны.

Победившая политическая партия сможет сформировать правительство. Лидер её партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Несколько лет назад Меркель заявила о том, что нынешний её срок станет последним и она не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС. На своём посту Меркель находится с 2005 года.