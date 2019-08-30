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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу, где должен посетить мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, с небольшим опозданием из-за неисправности правительственного самолёта Airbus A321.

Это событие вынудило немецкого лидера отправиться в польский город Лодзь на сравнительно небольшом запасном лайнере A319, передаёт телеканал n-tv .

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас был вынужден из-за неисправности сменить правительственный борт Airbus A340, на котором он собирался вылететь в Москву, на армейский грузовой самолёт.