https://static.news.ru/photo/740caeda-2008-11ea-b912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Эту информацию подтвердила посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн.

Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве, — сообщила она в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Посол заверила, что Макрон дал положительный ответ. Подготовка к его визиту начнётся в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин поручил внимательно подойти к составлению списков людей, приглашённых на парад Победы в Москве. К президенту обратились в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и предложили приглашать на парад 9 Мая больше ветеранов и меньше «гламурных» людей.