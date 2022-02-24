Президент Франции осудил Россию за военные действия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил военную операцию России на Украине и призвал прекратить военные действия, написав об этом в своём Twitter. Он также заявил, что поддерживает Украину и работает с партнёрами и союзниками над тем, чтобы положить конец войне.

Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить свои военные операции, — написал Макрон.

Ранее Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предложить лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против России, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков. Это лишит российскую экономику возможности модернизироваться и закроет доступ банков к финансовому рынку Европы. Для стратегических секторов российской экономики будет заблокирован доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.