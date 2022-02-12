Президент Финляндии рассказал об изменениях в поведении Путина

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью изданию Spiegel рассказал об изменениях в поведении российского коллеги Владимира Путина. Он заявил, что примерно во второй половине 2021 года заметил, что лидер РФ стал намного решительнее и сосредоточеннее в вопросах международной политики.

По мнению Ниинистё, Путин почувствовал, что в евро-атлантических отношениях происходят какие-то сдвиги, поэтому он захотел использовать ситуацию, чтобы добиться поставленных целей.

Президент Финляндии также предположил , что в ситуации с российскими требованиями Украина является наживкой для привлечения внимания Запада. Позднее Ниинистё стал склонен думать, что именно украинский вопрос является основным и его решение путём Минских соглашений стало приоритетной задачей.

Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что врага нельзя недооценивать, а такого, как Владимир Путин, — тем более. Он рассказал о «кагэбэшной технологии» российского лидера, которую тот использует в политических переговорах.

По словам экс-премьера Украины, с президентом РФ он общался трижды, и каждый раз ощущал на себе применение одного и того же метода ведения дискуссии. Яценюк добавил, что у Путина очень интересный психотип: «Сначала идёт наезд, не хамский, но наезд, после — жёсткий мониторинг реакции, потом применяется чисто кагэбэшная технология, когда клиент уже созревший, размяк — тоже стать мягким».

Политик отметил, что «эту технологию на Западе никто не понимал», потому что «они так не умеют работать».