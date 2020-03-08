Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что она и члены делегации избежали заражения коронавирусом в ходе рабочего визита в Соединённых Штатах.
Выяснилось, что мы не сталкивались с инфицированными на AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям. — NEWS.ru), негативными были пробы всей делегации, и ни у кого нет признаков заболевания. Так что на будущей неделе работа продолжится в обычном ритме, — сообщила Кальюлайд в Facebook.
Эстонский президент принимала участие в работе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. Двое его участников заразились коронавирусом. Кроме Кальюлайд на мероприятии были госсекретарь США Майкл Помпео и вице-президент США Майкл Пенс.
Ранее NEWS.ru писал, что Керсти Кальюлайд после возвращения из США отказалась от участия в публичных мероприятиях. Она ждёт результаты анализов на коронавирус. Об этом заявила советник главы государства Таави Линнамяэ.
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