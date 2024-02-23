Президент Эквадора объяснил отказ передавать вооружения в США Президент Нобоа: Эквадор не хочет быть частью конфликта на Украине

Фото: Carlos LujƒN/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниэль Нобоа

Президент Эквадора Даниэль Нобоа отказался от передачи старого советского вооружения в США из-за намерения Вашингтона задействовать технику в украинском конфликте. В интервью испаноязычному телеканалу CNN политик объяснил, что ничего не знал об этих планах.

К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого, — подчеркнул глава страны.

В начале января Нобоа заявил о готовности обменять старую советскую технику, которую он назвал «металлоломом» на новую из США. Однако позднее власти Эквадора отменили решение о поставке российской техники. Посол РФ Владимир Спринчан после встречи с президентом латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа пояснил, что страна не планирует «направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны», а намеревается «способствовать урегулированию конфликтов мирным путем».

Причем посольство России заранее предупредило власти Эквадора, что их сделка с американцами будет расцениваться как недружественный шаг. Несмотря на это, Даниэль Нобоа изначально согласился отправить в США устаревшую военную технику из СССР. Тогда он считал, что никакие военно-технические договоренности передача оружия не нарушает.