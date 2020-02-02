https://static.news.ru/photo/035d7356-45b3-11ea-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Ленин Морено Фото: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что женщины жалуются на сексуальные домогательства только уродливых мужчин.

По мнению политика, мужчины постоянно рискуют быть обвинёнными, а женщины часто преувеличивают. При этом 66-летний президент пошутил, что люди его возраста и домогаться толком не могут.

Это харассмент, когда он исходит от уродливого человека. Но если человек красив, женщины не обязательно думают, что это преследование, — считает Морено.

Как пишет Independent, позиция главы государства возмутила эквадорских пользователей соцсетей. Президента обвинили в женоненавистничестве.

Движение против харассмента #MeToo стало популярным в 2017 году. Многие голливудские актрисы, актёры и модели обвинили в домогательствах крупных звёзд и продюсеров — от Харви Вайнштейна до Кевина Спейси.