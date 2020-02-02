Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что женщины жалуются на сексуальные домогательства только уродливых мужчин.
По мнению политика, мужчины постоянно рискуют быть обвинёнными, а женщины часто преувеличивают. При этом 66-летний президент пошутил, что люди его возраста и домогаться толком не могут.
Это харассмент, когда он исходит от уродливого человека. Но если человек красив, женщины не обязательно думают, что это преследование, — считает Морено.
Как пишет Independent, позиция главы государства
Движение против харассмента #MeToo стало популярным в 2017 году. Многие голливудские актрисы, актёры и модели обвинили в домогательствах крупных звёзд и продюсеров — от Харви Вайнштейна до Кевина Спейси.
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