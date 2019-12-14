https://static.news.ru/photo/730d6a8a-1f57-11ea-b48f-fa163e074e61_660.jpg Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Xinhua/Global Look Press

Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта, призвал мир противостоять некоторым странам, которые используют терроризм для достижения политических целей и интересов. Заявление он сделал на сессии «Текущие вызовы международному миру и безопасности» в рамках проходящего в Шарм-эш-Шейхе Всемирного молодёжного форума.

Терроризм является инструментом, которым пользовались на протяжении многих лет в политических целях и интересах. Некоторые страны прикрываются им для достижения многих своих задач, а самое опасное то, что здесь используют веру и убеждения, — отметил он.

По словам египетского лидера, справиться с этим явлением можно посредством «всеобъемлющего подхода, культуры, соответствующей идеологии и религиозной проповеди». Ас-Сиси также призвал «не оставлять страны Африки, потенциал которых в сфере экономики и безопасности не позволяет бороться с терроризмом, один на один с террором».

Президент напомнил, что ещё шесть лет назад предупреждал о последствиях происходящего в Сирии, Ливии и Ираке.

19 мая возле Египетского национального музея в Гизе произошёл взрыв. Бомба взорвалась в момент, когда мимо проезжал туристический автобус. Подобный случай произошёл в Каире 28 декабря 2018 года. Бомба взорвалась возле автобуса с туристами из Вьетнама в Гизе. Тогда погибли двое, 10 человек получили ранения, писал NEWS.ru.