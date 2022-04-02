Президент Чехии осудил события в Буче

Президент Чехии Милош Земан осудил события, произошедшие в городе Буча Киевской области. Он выразил уверенность в том, что международный суд накажет виновных, сообщила пресс-служба президента. Заявление было опубликовано на сайте Пражского града.

Президент республики Милош Земан осуждает убийство мирных жителей на Украине и верит, что оно будет справедливо наказано международным судом, — сказано в пресс-релизе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Она добавила, что опубликованные ранее рядом западных СМИ фотографии и видеозаписи из Бучи являются постановкой «киевского режима».

Министерство иностранных дел России ранее заявило, что российские дипломаты, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего. Таким образом ведомство отреагировало на призыв МИД Чехии к дипломатам из России с требованием отказаться от своей службы из-за ситуации на Украине. Представители Праги указали на то, что между дипломатами двух стран много общего.