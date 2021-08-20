Президент Чехии назвал противника НАТО

Противником НАТО является не Россия, а международный терроризм. Об этом заявил чешский президент Милош Земан в интервью сетевому ТВ-каналу Blesk.

НАТО должна определить своего противника. Я согласен с мнением французского президента Эммануэля Макрона, что противником [Альянса] является не Россия, а международный терроризм. Сегодня НАТО — это молох, в который мы вливаем деньги, и также платим иностранным производителям оружия, но цель военной организации не выполняется, — цитирует его портал.

Земан добавил, что НАТО нуждается в реформе, чтобы перестать играть роль «сервисной организации США» и главы государств — членов Альянса должны быть равноправными партнёрами.

Так он прокомментировал решение президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена вывести из Афганистана войска без согласования с партнёрами по Альянсу.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан. В посольстве России в Кабуле заявили, что занимаются проработкой вывозных рейсов. Дипломаты заверили, что постараются «помочь всем».