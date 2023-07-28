Лидер Буркина-Фасо завершил выступление в Петербурге словами Фиделя Кастро Президент Буркина-Фасо завершил свою речь словами «Родина или смерть»

Фото: Смирнов Владимир/фотохост-агентство ТАСС

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре завершил свое выступление на пленарной сессии саммита Россия — Африка словами «Родина или смерть». С таким лозунгом 70 лет назад выступил лидер кубинской революции Фидель Кастро, поднявший восстание против диктатуры Фульхенсио Батисты.

Слава нашим народам, достоинство, уважения и победы нашим народам. Спасибо, товарищи! Родина или смерть, — заявил Траоре.

Ранее было опубликовано совместное фото участников саммита Россия — Африка, проходящего в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что участие в форуме подтвердили 49 из 54 африканских стран.

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии подчеркнул, что Африканский континент становится новым центром силы, и всем нужно считаться с этой объективной реальностью, по его словам. Глава государства отметил, что Россия и страны Африки намерены и впредь укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. Путин также указал, что Москва вместе с африканскими партнерами выступает за построение новой архитектуры мироустройства, отстаивая принципы международного права и центральной роли ООН.