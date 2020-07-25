Президент Бразилии заявил об отрицательных результатах теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/ad84d868-ce72-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Francisco Stuckert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что новый тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

ПЦР для Sars-Cov 2 (вирус, вызывающий инфекционное заболевание COVID-19. — NEWS.ru): отрицательный. Всем добрый день! — сообщил Болсонару на своей странице в Twitter.

- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

После обнаружения коронавирусной инфекции Болсонару принимал гидроксихлорохин. Спустя несколько дней после лечения он заявил об улучшении своего состояния. Медики регулярно проверяли президента на наличие коронавируса.

Гидроксихлорохин — противомалерийный препарат, который рекомендовал для лечения коронавируса президент США Дональд Трамп. Примечательно, что 15 июля американские власти отказались использовать это лекарство, поскольку разработанная схема приёма препаратов «едва ли может иметь антивирусное действие». 20 июля национальные институты здравоохранения США прекратили испытание гидроксихлорохина как лекарства от коронавируса.

Болсонару известен тем, что длительное время отрицал угрозу коронавирусной инфекции. В марте политик называл COVID-19 «небольшим гриппом» и утверждал, что никакой вирус не может его сломить.

Политик также является противником введения мер жёсткой изоляции. По его мнению, они негативно повлияют на экономику страны.

О заражении Болсонару коронавирусом впервые стало известно 7 июля на пресс-конференции. Политик пришёл туда в маске, но между участниками мероприятия не соблюдалась социальная дистанция. В какой-то момент Болсонару отошёл от журналистов и снял маску. Теперь представители прессы намерены подать на него в суд. Они считают, что президент страны подверг риску безопасность людей.

NEWS.ru писал, что социальные сети Twitter и Facebook заблокировали страницы 16 человек из ближайшего окружения президента Бразилии. Причиной стало распространение дезинформации.