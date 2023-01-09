Президент Бразилии вернулся в столицу после погромов

Фото: Wang Tiancong/Global Look Press

Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о своем возвращении в столицу, где 8 января протестующие захватили ряд государственных зданий, в том числе резиденцию президента. Как передает ТАСС, бразильский лидер пообещал, что организаторы погромов обязательно заплатят за свои преступления.

Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей. И они заплатят, — заявил Лула да Силва.

Ранее сообщалось, что президента Бразилии пришлось эвакуировать из столицы после начала погромов. По другим данным, он находился с рабочим визитом в Сан-Паулу. По предварительным оценкам в погромах участвовали 5 тысяч человек. 400 из них уже задержали.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.

Не согласные с итогами выборов сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.