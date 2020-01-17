https://static.news.ru/photo/2a2c486a-3963-11ea-8d59-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Zhao Yan/Xinhua/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил специального секретаря Минтуризма по вопросам культуры Роберто Алвима, который выступил с речью в духе нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса под музыку Рихарда Вагнера.

Хотя он извинился, он не может сохранить за собой эту должность... Я подчёркиваю, что мы отвергаем идеологии геноцида и тоталитаризма, а также любые связи с ними, — цитирует бразильского президента РИА Новости.

Алвим в своём скандальном выступлении пообещал, что бразильское искусство нового десятилетия или будет «героическим и национальным», или его не будет вообще. Он произнёс речь под аккомпанемент оперы «Лоэнгрин» композитора Рихарда Вагнера, которого ценил Адольф Гитлер.

Комментируя отставку, Алвим отметил, что не собирался цитировать Геббельса. По его мнению, произошло «риторическое совпадение».

Как писал NEWS.ru, в декабре Бразилия, чтобы укрепить дружбу с Израилем, решила перенести своё посольство в Иерусалим — город со спорным статусом. Против инициативы бразильцев выступила Лига арабских государств.