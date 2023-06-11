Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Лидер южноамериканской страны написал на своей странице в Twitter, что обеспокоен в связи с возможной экстрадицией Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы по обвинению в раскрытии крупнейшего архива секретных документов.