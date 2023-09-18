Президент Бразилии предложил Зеленскому встретиться в ООН

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, пишет портал G1. Информацию об этом подтвердил сенатор Жак Вагнер.

Лула да Силва предложил провести встречу 18 или 19 сентября в рамках Генассамблеи. Представители Украины указали, что возможность такой встречи будет зависеть от повестки дня мероприятия. Цели встречи и возможные темы для обсуждения не уточняются.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда о задержании президента РФ.

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину заявил, что страна может отказаться от членства в МУС. По его мнению, страна имеет право отозвать свою подпись под Римским статутом, поскольку многие государства мира, в том числе могущественные, не вступили в организацию, что создает ситуацию неравноправия.