https://static.news.ru/photo/2332ac84-c8d9-11e9-b539-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: O Globo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Бразилии Жаир Болсонару заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует извиниться перед ним.

По его словам, французский лидер дважды оскорбил коллегу, передаёт ТАСС .

Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлён, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией, — подчеркнул он.

Политик отметил, что власти Бразилии готовы рассмотреть возможность принятия от стран «Большой семёрки» помощи, направленной на тушение пожаров в Амазонии.

Болсонару добавил, что не оскорблял жену Макрона, а наоборот попросил пользователей больше не публиковать подобное. Когда журналисты спросили политика о том, собирается ли он извиняться перед супругой французского лидера, он завершил пресс-конференцию, оставиви вопрос без ответа.

Ранее Макрон заявил, что главе Бразилии Жаиру Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера.

Конфликт произошёл из-за поста в Facebook. Пользователь соцсети опубликовал фотографии жены Макрона Брижит и супруги Болсонару Мишель. Он сравнил телосложение обеих и написал, что теперь понимает, почему глава Франции «преследует Болсонару», писал News.ru.