Президент Бразилии ляжет на операцию G1: Луле да Силве проведут операцию по замене сустава

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look

Луис Инасиу Лула да Силва

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва 29 сентября ляжет в больницу в Бразилиа для операции по эндопротезированию правого тазобедренного сустава, сообщает портал G1. По его данным, после операции президент останется в больнице на четыре дня.

Лула [да Силва] будет госпитализирован в больницу Сирио-Либанес в Бразилиа в пятницу утром <...>. Операцию будут сопровождать личный врач президента Роберто Калил Фильо, врач администрации президента Ана Элена Гермольо, а также команда госпиталя, — отмечается в публикации.

Портал уточнил, что президенту для лечения остеоартрита проведут полную замену на искусственные головки и шейки бедра, и вертлужной впадины. Из больницы Лула да Силва переедет в свою резиденцию во дворце Алворада, где будет работать не менее трех недель.

Шесть недель после операции президент не сможет путешествовать. Пока его следующий международный визит запланирован на климатическую конференцию СОР 28, которая пройдет в ОАЭ в конце ноября.

Ранее президенту США Джо Байдену в середине февраля удалили базальноклеточную карциному. Образец кожи политика был отправлен на биопсию, которая подтвердила раковое поражение. Вся раковая ткань была удалена, а дальнейшее лечение Байдену не потребовалось.