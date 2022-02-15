Президент Бразилии прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече, которая пройдёт 16 января, стороны обсудят вопросы укрепления стратегического партнёрства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке, сообщает пресс-служба Кремля.

16 февраля пройдут переговоры главы российского государства с президентом Федеративной Республики Бразилия Жаиром Болсонару, который будет находиться в России с официальным визитом, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что власти США оказывали давление на президента страны Жаира Болсонару для отмены его предстоящего визита в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что визит Болсонару позволит президенту РФ Владимиру Путину «продемонстрировать, что он не изолирован». Что касается ситуации вокруг Украины, то, по мнению Моурау, «в этой борьбе правы все».

Это не первая попытка США оказать давление на правительство Бразилии, добиваясь отмены поездки Болсонару в Россию. До этого госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Карлосом Франса выразил обеспокоенность, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте.