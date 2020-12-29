Президент Боливии заявил, что страна приобрела 5,2 млн доз «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/c6fcbb76-4ab9-11eb-9eea-fa163e074e61_660.jpg Луис Арсе Фото: Ivan Perez/dpa/Global Look Press

Боливия покупает 5,2 млн доз российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», заявил президент страны Луис Арсе.

Мы провели переговоры. В контракте, который мы подписали, 5,2 млн доз, — отметил Арсе, передаёт Unitel.

Как сообщается, первая партия российской вакцины прибудет в страну в конце марта 2021 года. Ещё 1,7 млн доз Боливия планирует получить в конце апреля. Оставшееся количество препарата будет доставлено в мае.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт переговоры с одной из китайских фармакологических компаний о начале производства российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Китае, заявил в ходе пресс-конференции посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он также добавил, что переговоры затрагивают не только коммерческие вопросы, но и целый круг технических и организационных вопросов. Вопрос производства вакцины обсуждается непросто, однако уже наметился определённый прогресс.