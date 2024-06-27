Президент Боливии отреагировал на штурм правительственного дворца Президент Боливии Арсе: военные предприняли попытку госпереворота в стране

Фото: Manuel Cortina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Боливии Луис Арсе

Штурм военными Дворца правительства в Ла-Пасе является попыткой государственного переворота, передает ТАСС заявление президента Боливии Луиса Арсе. Он призвал граждан страны выступить против действий национальной армии с целью защиты демократии.

Необходимо, чтобы народ Боливии организовался и выступил против государственного переворота ради демократии. <...> Мы не можем допустить, чтобы попытки госпереворота вновь унесли жизни боливийцев, — обратил внимание глава государства.

Ранее сообщалось, что военные начали штурм Дворца правительства Боливии. По информации местных СМИ, солдаты уже вошли в здание. Бойцы боливийской армии также въехали на бронеавтомобиле на территорию президентского дворца.

До этого Вооруженные силы Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота. Представитель армии страны бригадный генерал Сильвен Экенге подтвердил, что мятежников арестовали, однако их имена не раскрывались. По данным конголезского новостного портала L'actualité, возле резиденции депутата и кандидата на пост спикера нижней палаты парламента ДРК Виталя Камерхе в мае раздались звуки выстрелов. Погибли три человека, а также два полицейских.