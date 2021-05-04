Президент Болгарии распустит парламент

https://static.news.ru/photo/c156c29c-ad89-11eb-8218-96000091f725_660.jpg Фото: parliament.bg

Президент Болгарии Румен Радев сообщил, что на следующей неделе распустит парламент, передаёт ТАСС.

Проведение повторных парламентских выборов будет назначено на 11 июля. До этого исполнять парламентские обязанности будет служебное правительство. По его словам, Болгарии нужна волевая политическая альтернатива, которую нынешний парламент не смог обеспечить.

Соответствующее заявление Радаев сделал после того, как «БСП за Болгарию» отказалась от своего права сформировать правительство по итогам состоявшихся 4 апреля парламентских выборов. Он отметил, что высоко ценит данное решение.

«Понятно, что мы идем на роспуск парламента и планирование досрочных выборов, но если и после них мы попадем в ту же патовую ситуацию и не сможем сформировать кабинет, Болгария может погрузиться не только в политический, но и конституционный кризис», - заключил он.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что на организацию прошедших парламентских выборов была потрачена рекордная сумма за всю историю страны — €75 млн.