Президент Болгарии объяснился по поводу слов о принадлежности Крыма

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что реалии таковы, что на данный момент Крым является российским. В то же время он согласился с тем, что аннексия полуострова является нарушением международного права, сообщает Mediapool.bg. Ранее МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве из-за слов главы государства о принадлежности Крыма.

Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским, — сказал глава государства.

Ранее болгарский лидер назвал Крым российским во время предвыборных теледебатов. Его главный оппонент Анастас Герджиков наоборот подчеркнул, что полуостров остаётся украинским, и неважно, какой флаг над ним развевается, так как «каждая страна после аннексии поднимает свой флаг».

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что слова президента резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. В свою очередь посол Болгарии в Киеве заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

Помимо официального Киева, на слова Радева отреагировали в Еврокомиссии. Представитель организации заметил, что с точки зрения 27 стран и институтов ЕС, Крым — это Украина.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков назвал закрытым «крымский вопрос». По его словам, это является ярким примером консолидации общества за счёт хаотизации соседней страны. Сурков также предсказал «неизбежное расширение» России.