Кто станет президентом Украины после 20 мая, если выборов не будет

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

20 мая истекает срок действия полномочий президента Украины Владимира Зеленского, однако он планирует занимать должность и дальше, потому что выборы в стране отменили. При этом депутаты Верховной рады не голосуют за нужные ему законопроекты, в том числе о мобилизации, и даже готовы отказаться от мандатов. Говорит ли это об утрате Зеленским контроля над парламентом, грозит ли ему импичмент и кто в таком случае может занять высший пост страны — читайте в материале NEWS.ru.

Что происходит в Верховной раде

Несколько десятков депутатов Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» намерены сложить мандаты, сообщило 20 марта издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. По данным СМИ, сегодня фракция как никогда близка к «окончательной дезорганизации»: при 235 местах в парламенте почти четверть ее членов не принимает никакого участия в работе. Причиной демарша инсайдер называет недопонимание между аппаратом Владимира Зеленского и народными избранниками.

«Офис Зеленского пренебрежительно относится к парламенту. Они думают, что „слуги“ будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский привел их к власти. Да, привел. И что?» — приводит издание слова собеседника.

Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

При этом нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк писал в своем Telegram-канале, что парламент не может принять ряд важных законов из-за нехватки голосов: депутаты попросту не приходят на заседания. Среди инициатив, голосование по которым пришлось отложить, есть, в частности, законопроекты о двойном гражданстве и о новых правилах мобилизации.

Почему депутаты пошли против Зеленского

В конце января глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что заявление о сложении полномочий написали 17 депутатов. Тогда он предупреждал, что парламент стоит на пороге «большого кризиса».

Однако в беседе с NEWS.ru экс-депутат Рады V–VII созывов Владимир Олейник заявил: по его данным, количество тех, кто готов отказаться от мандатов, намного больше — речь идет примерно о 50 политиках. По его словам, обстановка в Раде свидетельствует о том, что глава Украины теряет над ней контроль. У нардепов, полагает глава движения «Другая Украина», немало поводов для недовольствапрезидентом — например, решение Зеленского ограничить им выезд за границу. Кроме того, депутаты считают, что принятие резонансных законопроектов о мобилизации и запрете Украинской православной церкви Московского патриархата создает угрозу их жизням.

«Зеленский им буквально говорит: „Я вас привел, и я имею право говорить, за что вам голосовать, а вы должны жать на кнопки“. Но у депутатов есть свои группы интересов, в том числе и интересы избирателей. И вот таким способом, нехваткой голосов, депутаты дают сигнал: давайте договариваться. Сейчас можно говорить, что Зеленский потерял „контрольный пакет“ в парламенте: за него лишь 150–160 депутатов из 401», — считает украинский политик.

Фото: Global Look Press Владимир Зеленский

Василий Стоякин, директор украинского Центра политического маркетинга, видит в срыве работы парламента и другие причины — например, то, что депутаты занимаются собственными делами и потому игнорируют заседания.

«Но, с другой стороны, сейчас происходят существенные изменения в офисе президента, как я понимаю, там поменялись люди, которые занимались „загоном“ депутатов в зал. То есть это проблема не самой Рады, а ОП», — отметил Стоякин.

При этом он признал, что украинские депутаты не хотят быть причастными к закону о мобилизации, но считать этот момент критически важным не стоит: у президента есть все ресурсы заставить нардепов голосовать, независимо от того, хотят они этого или нет.

Возможен ли импичмент Зеленского

Недовольство депутатов и пауза в принятии нужных Зеленскому законов происходит на фоне снижения рейтинга президента. В середине февраля, сразу после отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, уровень доверия к главе государства со стороны населения рухнул сразу на 13% — такие данные привел Киевский международный институт социологии.

Фото: Global Look Press Владимир Зеленский

«Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале)», — говорится в отчете.

Могут ли все эти факторы в совокупности стать поводом для объявления импичмента президенту? Владимир Олейник отмечает: хотя разговоры об этом периодически появляются в украинской прессе, возможностей для отставки Зеленского у Рады нет.

«За импичмент надо собрать 3/4 голосов, это невозможно: Зеленский купит 50 депутатов и никто не проголосует. Сами депутаты с помощью американцев загнали себя в глухой угол, когда подписали меморандум не проводить ни президентских, ни парламентских выборов, пока не закончится конфликт, и провести их через полгода после его завершения», — объяснил он.

Сомневается в таком исходе и Василий Стоякин. «Для объявления импичмента должны сойтись сразу несколько факторов: наличие дееспособной оппозиции, ситуация, когда у власти нет парламентского большинства, и давление со стороны западных партнеров. Ничего из этого мы не наблюдаем», — сказал политолог.

Что будет с Зеленским после истечения срока

Еще одна проблема для Зеленского на данный момент — завершение срока его полномочий. Он был избран президентом в 2019 году на пять лет — предполагалось, что лидер «Слуги народа» будет занимать пост до 20 мая 2024-го.

По данным украинского издания «Страна», противники главы государства считают, что после этой даты его легитимность окажется под вопросом. Поэтому он обязан передать власть спикеру Рады Руслану Стефанчуку — именно лидер парламента, согласно конституции, исполняет обязанности президента в отсутствие такового.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Руслан Стефанчук

Впрочем, у сторонников Зеленского другая точка зрения. Они также указывают на конституцию, по которой полномочия одного президента истекают в тот момент, когда другой принимает присягу. Выборы на Украине отменили, потому что по закону их нельзя проводить во время военного положения, — это значит, что сценарий передачи власти невозможен. На эти же формулировки ссылалась и ЦИК Украины, которая постановила, что даже после завершения срока Зеленский останется легитимен.

Доводы об истекающем сроке полномочий действующего главы Украины — юридическая формальность, считает Василий Стоякин. Тем не менее, по мнению политолога, нельзя назвать позиции президента стабильными.

«За два месяца политический фактор может измениться, но Зеленский будет оставаться президентом до тех пор, пока его приказания исполняются. Но вот когда его перестанут слушаться, даже будь он стопроцентно легитимен, его это не спасет — в случае государственного переворота, например», — резюмировал он.

Кто может занять место Зеленского

Тем временем напряженность в рядах украинской элиты растет: источники «Страны» утверждают, что в офисе президента ждут провокаций перед 20 мая — в том числе с участием депутатов фракции «Слуга народа», которые выступят против Зеленского и его законопроектов. Курировать эту кампанию якобы может бывший глава Украины, а ныне — народный депутат от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Издание пишет, что противники Зеленского будут использовать политический кризис в стране, чтобы захватить власть, как в 2014 году. Метит ли на пост лидера сам Порошенко, не уточняется.

Еще одним вероятным претендентом на власть политолог Стоякин называет Валерия Залужного: он пользуется большой популярностью у населения.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Валерий Залужный

«Если Залужный объявит себя военным диктатором, то вертикаль власти тут же переориентируется на него. Если за ним пойдет армия и он, пребывая даже где-нибудь во Львове, провозгласит себя верховным правителем, то и без большой стрельбы с вероятностью 80% значительная часть управленческой элиты сразу переориентируется на него. А если Залужного поддержат западные посольства, хотя бы на уровне „мы не вмешиваемся, это внутренние дела Украины“, — этого будет вполне достаточно для госпереворота», — предположил Стоякин.

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