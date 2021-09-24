Алиев рассказал о процессе принятия трёхстороннего соглашения по Карабаху

В течение всего периода военных действий в Карабахе Азербайджан заявлял об отсутствии интересов в войне и готовности остановить её, как только премьер-министр Армении назовёт дату вывода армянских войск с оккупированных территорий. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Он отметил, что во время традиционного звонка в день рождения российского лидера Владимира Путина он обсудил с ним ряд вопросов, решение которых помогло бы остановить боевые столкновения.

По словам Алиева, у азербайджанской стороны были предложения, на которые Армения не согласилась. Он считает, что это «роковая» ошибка, так как они могли бы сохранить жизни тысячам военнослужащих.

Они рассчитывали на то, что их западные друзья помогут Армении. Они предъявляли открытые претензии России, почему она за них не воюет. Хотя позиция России полностью соответствовала международному праву, так как военные действия велись на территории Азербайджана и не в зоне ответственности ОДКБ, — отметил президент.

Как отметил азербайджанский лидер, президент РФ Владимир Путин позвонил ему после освобождения города Шуша и передал согласие армянской стороны «выполнить то, что она должна была выполнить».

Также Алиев заявил, что задолго до начала обострения карабахского конфликта в 2020 году Баку имел план ведения боевых действий. По его словам, это было естественным решением для страны, которая находилась в состоянии войны, хоть и «замороженной».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.