https://static.news.ru/photo/646620e6-2644-11ea-8034-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности поступательного развития отношений между своей страной и Россией.

Политик подчеркнул, что год сотрудничества между государствами был очень эффективным и плодотворным.

Поэтому мы уверены, что и в следующем году будем успешно сотрудничать, те планы, которые наметили, и проекты, которые запустили, будут реализованы, — цитирует Алиева «Интерфакс».

Завершил свою речь политик напоминанием об открытии автомобильного моста через реку Самур на азербайджано-российской границе. Планируется, что движение на нём будет запущено до конца 2019 года.

Считаю это очень знаковым событием. Потому что все годы и советского периода, и постсоветского Россию и Азербайджан связывал только один мост, хотя его и мостом толком назвать нельзя, который уже давно изжил себя, — добавил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алиев назвал невозможным вступление страны в ЕС. Сегодня, 24 декабря, президенту Азербайджана исполняется 58 лет.