Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России. В письме, опубликованном на сайте президента, Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами.

Уважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю государственного праздника — Дня России. Многовековые узы дружбы и добрососедства, связывающие наши народы, являются надежной основой поступательного развития азербайджано-российского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, — сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что сложившиеся в течение последних тридцати лет межгосударственные связи будут укрепляться на благо российского и азербайджанского народов.

В стране 12 июня отмечают День России. Он учреждён в честь принятия Декларации о государственном суверенитете страны, которое произошло в этот день в 1990 году. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня в стране является выходным днём.

Ранее граждан РФ с праздником поздравили российские космонавты с МКС. Они отметили, что с каждым годом смысл и значение праздника становятся всё ближе для людей, россияне помнят, как много сделали для страны предыдущие поколения, и выразили уверенность в преодолении трудностей и будущих победах.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил поздравительное послание по случаю Дня России. В тексте заявляется о полной поддержке РФ с стороны северокорейского народа.