Президент Армении выразил надежду на установление мира с Азербайджаном

Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду на то, что между Баку и Ереваном будет установлен стабильный мир, заявил он в интервью Sky News Arabia. При этом он отметил, что это «непростой» процесс.

Надеюсь, что в этот раз Армения и Азербайджан с помощью компромиссов смогут установить стабильный мир. Но это непросто, — сказал Саркисян.

Комментируя процесс нормализации турецко-армянских отношений, президент подчеркнул, что в данных вопросах необходимо быть более прагматичным для установления стабильных отношений с Анкарой.

Дорога, ведущая в стабильное будущее – это переговоры. Но это не простые переговоры между двумя странами. В этом случае мы не можем не учитывать историю, через которую прошли, — отметил Саркисян.

Ранее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку ожидает от Еревана ответа по вопросу подписания мирного соглашения. Он напомнил, что данная тема также затрагивалась лидером страны Ильхамом Алиевым во время его недавнего интервью. При этом он отметил, что Армении необходимо «правильно оценивать создавшуюся в регионе новую геополитическую ситуацию» и делать соответствующие выводы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.