Президент Армении Саркисян официально ушёл в отставку

Президент Армении Армен Саркисян официально ушёл в отставку. Его полномочия будут прекращены, если он до конца дня не изменит своего решения об отставке, завила РИА Новости пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.

Полномочия президента Армении будут прекращены, если он в течение сегодняшнего дня не отзовет свое заявление об отставке, — сказала Хачатрян.

Она отметила, что при таком исходе событий протокол, который констатирует прекращение полномочий армянского лидера, за подписью председателя национального собрания (парламента) будет обнародован утром следующего дня.

Ранее сообщалось, что правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинет на пост президента главу аппарата премьер-министра, экс-министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. Отмечается, что именно с этим решением связаны последние кадровые перестановки.

До этого Саркисян отметил, что в Армении сложилась ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, не имея реального влияния на происходящие в политике процессы. По его словам, лидер страны «не может влиять на вопросы войны или мира», не может «наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что отставка Саркисяна свидетельствует о том, что политическая ситуация в стране «меняется к худшему». Депутат отметил, что в Армении сохраняется кризисная обстановка, несмотря на всю полноту власти Никола Пашиняна и то, что отношения с Россией развиваются нормально.