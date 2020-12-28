Президент Аргентины считает вакцину «Спутник V» объектом торговой войны

https://static.news.ru/photo/a7fe3774-49a4-11eb-b930-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал ситуацию вокруг российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую критикуют политические оппоненты РФ и многие мировые СМИ. Политик пояснил, что такое положение дел характерно для торговой войны.

Первое, что необходимо учитывать, — то, что развернулась торговая война. А поскольку миру так нужна вакцина, идёт геополитический спор о том, кто её обеспечит. И именно это, я считаю, мы видим в ситуации с препаратом центра имени Гамалеи — института, который выпускает российскую вакцину, — высказался Фернандес в интервью местному телеканалу TV Pública.

Препарат «Спутник V» является первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавирусной инфекции. В России уже стартовала вакцинация, с каждой неделей право на прививку получают новые категории граждан. Также налаживается поставка за рубеж — в том числе и в Аргентину.

Самолёт с первой партией российской вакцины прибыл в южноамериканскую страну на прошлой неделе, всего Аргентине было передано 300 тысяч доз препарата. Самолёт приземлился в международном аэропорту Эсейса, рейс встретили премьер-министр страны Сантьяго Кафьеро, глава аргентинского Минздрава Гинес Гонсалес, а также российский посол Дмитрий Феоктистов.

Аргентинские власти начнут постепенно вакцинировать население, в приоритетном порядке доступ к препарату получат медики, следом за ними прививки сделают пожилым людям, сотрудникам полиции и сферы безопасности, после чего начнётся массовая вакцинация населения. Ожидается, что к марту 2021 года в Аргентине получат прививки около 10 млн жителей страны. Альберто Фернандес уже выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путин за поставку препарата.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Аргентины начнут вакцинацию населения российским препаратом «Спутник V» 29 декабря, когда вакцина попадёт во все провинции страны. Фернандес пояснил, что к осени (то есть к весне в России) в стране должна появиться значительная прослойка вакцинированного населения из групп риска.