Президент Аргентины решил сменить веру Bloomberg: Милей решил сменить католицизм на иудаизм

Фото: Manuel Cortina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей собирается перейти из католицизма в иудаизм, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в окружении главы государства. По его словам, в минувшую субботу, 25 ноября, аргентинский лидер принял участие в иудейском богослужении в Буэнос-Айресе, в ходе которого получил благословение от раввина.

Накануне Милей прибыл в Нью-Йорк в ходе своей первой зарубежной поездки в должности президента. Облачившись в черный наряд и кипу, он посетил могилу известного еврейского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона.

Этот символический жест иллюстрирует, насколько новый лидер привержен углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем, в то время как большая часть Латинской Америки, оплота католицизма, остается нейтральной или даже критически настроенной, — говорится в статье.

Авторы напомнили, что Милей неоднократно говорил о планах посетить Израиль, а также намерении перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим. При этом они отметили, что президент только начинает налаживать отношения с папой римским Франциском, который сам является аргентинцем и критиковал Милея при его выдвижении на пост президента.

Ранее сообщалось, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник главы государства Диана Модино отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.