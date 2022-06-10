Президент Аргентины призвал к реформам и отстранению руководства ОАГ Президент Аргентины призвал реформировать ОАГ и отстранить её руководство

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Организация американских государств (ОАГ) нуждается в срочной реформе. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес во время выступления на Саммите Америк, передаёт ТАСС. По его словам, ОАГ в настоящее время не выполняет задач, которые были на неё возложены и даже была использована во время переворота в Боливии.

Позвольте мне указать на срочную необходимость реконструировать институты, которые были задуманы для нашей интеграции. Если ОАГ хочет вернуть уважение к себе и снова стать той региональной политической организацией, какой она была создана, она должна быть реформирована, а те, кто управляют ей сейчас, должны быть незамедлительно отстранены, — сказал Фернандес.

Он упрекнул ОАГ в том, что её использовали для облегчения проведения переворота в Боливии в 2019 году. Тогда бывший руководитель страны Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания. Протесты были поддержаны военными.

Также Фернандес призвал вернуть странам Латинской Америки и Карибского бассейна руководство региональными банками развития и выступил против санкций в отношении Кубы и Венесуэлы.

Подобными мерами пытаются повлиять на правительства, но на деле только приносят страдания народам, — отметил президент Аргентины.

Ранее в ходе пленарного заседания Саммита Америк президент Аргентины Альберто Фернандес упрекнул США за нежелание пригласить на мероприятие все страны региона. Он заявил, что в дальнейшем подобное не должно повторяться, а разнообразие является лучшим инструментом для продвижения демократии.

Саммиты Америк — это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария. Они проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, которая объединяет более 30 участников. Первый форум состоялся в декабре 1994 года в Майами, инициатором стал Билл Клинтон.