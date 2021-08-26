Президент Аргентины пожертвует два оклада из-за карантинной вечеринки

Президент Аргентины Альберто Фернандес явился в суд из-за скандала с празднованием дня рождения первой леди Фабиолы Яньес во время карантина. Он попросил закрыть дело и в качестве компенсации предложил пожертвовать на исследования сумму, равную двум его месячным окладам. Об этом сообщает газета La Nasion.

В суд Фернандес явился без адвоката. Президент признался , что нарушил карантин и публично выразил сожаление. По аргентинскому закону ему грозило в том числе и тюремное заключение.

В качестве «возмещения ущерба» Фернандес предложил отдавать половину своей зарплаты на протяжении четырёх месяцев Институту Мальбран. Теперь прокуратура Аргентины должна решить, сочтёт ли она такое наказание достаточным.

В Аргентине разгорелся скандал из-за публикации фотографий, которые были сделаны 14 июля 2020 года в день рождения первой леди в президентской резиденции. На них Фернандес и Яньес были в компании десяти человек. Они отмечали день рождения несмотря на то, что в тот момент в Аргентине действовали строгие ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес поделился впечатлениями о вакцине «Спутник V», после укола которой всё равно заболел коронавирусом. Он заявил, что легко перенёс болезнь благодаря препарату.