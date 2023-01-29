Президент Аргентины отказался вооружать Украину Президент Аргентины Фернандес: Латинская Америка не планирует вооружать Украину

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Олаф Шольц и Альберто Фернандес

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна и ее соседи по Латинской Америке не рассматривают возможность отправки оружия на Украину. Такая позиция касается любой другой зоны конфликта, отметил он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает РИА Новости.

Аргентина и Латинская Америка не собираются, не рассматривают отправку оружия ни на Украину, ни в другую зону конфликта, — подчеркнул Фернандес.

Бразильская газета Folha на уходящей неделе сослалась на источники в армии и правительстве, сообщив, что президент Бразилии Луис Инасиу да Силва также отклонил просьбу Германии о поставке Киеву боеприпасов для танков Leopard. Бразилия намерена сохранить нейтралитет, указало издание.

Ранее хорватское издание Advance сообщило, что поставка танков Leopard из Германии на Украину станет переломным моментом в развитии украинского конфликта. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отказывавшийся от поставок бронетехники, быстро сдался и скоро станет рассказывать, что на него оказали давление, указали в издании.