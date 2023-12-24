Президент Аргентины Милей рассказал о заинтересованности Маска в литии

Фото: Manuel Cortina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Илон Маск заявил о заинтересованности в аргентинском литии, рассказал новый президент страны Хавьер Милей. По данным телеканала Canal 13, который показывал трансляцию с лидером Аргентины, этот вопрос поднимался в ходе телефонного разговора.

Мне звонил Илон Маск. Он крайне заинтересован в литии. Также очень заинтересованы правительство США и многие американские компании. Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности, — сказал он в репортаже.

Милей добавил, что иностранный бизнес пока опасается инвестировать в Аргентину. Президент выразил уверенность, что это связано с действиями местных политиков, которые «систематически обворовывают успешных».

Ранее Хавьер Милей признался, что ему неизвестна сумма денежного довольствия главы государства. Он заявил, что доверил распоряжаться своими средствами сестре — Карине Милей. В бытность депутатом он почти два года разыгрывал свою зарплату на сайте. В последний раз, 15 декабря, он выставил на конкурс $2650. Политик пояснил, что занимается чтением лекций и ему хватает денег.

Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской ранее спрогнозировал условия, при которых возможна отставка Милея. В числе основных эксперт назвал ухудшение экономических условий и наличие лидера, вокруг которого могут консолидироваться граждане страны.