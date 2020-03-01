Правительство Аргентины, приступившее к работе в декабре 2019 года, планирует укрепить отношения с Китаем и Россией, рассказал президент страны Альберто Фернандес.
При этом государство открыло каналы взаимодействия с Европой и Западным полушарием,
Мы активно работаем над тем, чтобы подтвердить наше всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Россией и Китаем, — подчеркнул он.
Политик добавил, что власти страны хотят развивать отношения со всеми странами без исключений, а также укрепить региональную интеграцию Южноамериканского общего рынка. При этом государство не намерено отказываться от претензий на Мальдивские острова, из-за которых происходят споры с Великобританией.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страны Группы Лимы готовы рассмотреть возможность работы с Россией по преодолению кризиса в Венесуэле. По его словам, осталось только узнать, заинтересована ли в таком сотрудничестве Россия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен