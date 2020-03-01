https://static.news.ru/photo/746cbcb4-5bde-11ea-adc5-fa163e074e61_660.jpg Альберто Фернандес Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Правительство Аргентины, приступившее к работе в декабре 2019 года, планирует укрепить отношения с Китаем и Россией, рассказал президент страны Альберто Фернандес.

При этом государство открыло каналы взаимодействия с Европой и Западным полушарием, передаёт ТАСС.

Мы активно работаем над тем, чтобы подтвердить наше всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Россией и Китаем, — подчеркнул он.

Политик добавил, что власти страны хотят развивать отношения со всеми странами без исключений, а также укрепить региональную интеграцию Южноамериканского общего рынка. При этом государство не намерено отказываться от претензий на Мальдивские острова, из-за которых происходят споры с Великобританией.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страны Группы Лимы готовы рассмотреть возможность работы с Россией по преодолению кризиса в Венесуэле. По его словам, осталось только узнать, заинтересована ли в таком сотрудничестве Россия.