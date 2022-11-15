Президент Аргентины Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 в Индонезии, сообщил пресс-секретарь лидера в Twitter. Отмечается, что у него упало давление и закружилась голова. Возможной причиной такого состояния президента, по сведениям СМИ, мог стать тепловой удар.

Сегодня у президента Аргентины Альберто Анхеля Фернандеса было пониженное давление, и он почувствовал головокружение. Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений, — говорится в сообщении.

14 ноября агентство Reuters сообщило, что главу МИД России Сергея Лаврова госпитализировали после прибытия на саммит G20 на Бали. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о том, что глава внешнеполитического ведомства, возглавляющий делегацию РФ на Бали на саммите G20, был госпитализирован.

После сам Лавров ответил на слухи о своей госпитализации, сказав о том, что подобные фейки не новы для мира политики. Он также выразил «огромную благодарность» россиянам за поддержку внешней политики Москвы.