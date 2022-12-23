Президент Алжира надеется в 2023 году вступить в БРИКС

Фото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассчитывает вступить в БРИКС в 2023 году, передает РИА Новости. По его словам, Россия, КНР, ЮАР и Бразилия уже одобрили вступление Алжира в объединение.

Даст Бог, 2023 год станет годом, когда Алжир вступит в БРИКС, — заявил Теббун.

О том, что Алжир подал заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС), сообщила ранее специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки. Она отметила, что на июньском саммите и Россия, и Китай приветствовали присоединение республики к группе.

Летом алжирский лидер Абдельмаджид Теббун сообщил о готовности страны стать частью БРИКС, подчеркнув, что для этого есть почти все условия. Кроме того, политик указал на то, что такой шаг позволит республике избежать «биполярных конфликтов».

Председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай» Наталья Цайзер отмечала, что желание Алжира вступить в межгосударственное объединение связано с тем, что все остальные организации показывают отсутствие внутреннего взаимопонимания и уважения. Она добавила, что если в БРИКС вступит еще одна страна с Африканского континента, то это только укрепит альянс.