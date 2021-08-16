Президент Афганистана прибыл в Оман

Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл в Оман после того, как сбежал из страны. Об этом РИА Новости рассказал источник, приближённый к властям Афганистана.
Комментируя опровержения этих данных со стороны властей Омана, собеседник агентства
Позднее агентство Mehr
Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. На фоне захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Отмечается, что он убегал из страны с машинами, которые были набиты деньгами.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов считает, что Гани бежал из страны «самым позорным образом» и заслуживает привлечения к суду афганским народом.