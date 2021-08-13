СМИ: президент Афганистана подал в отставку

Афганский лидер Ашраф Гани подал в отставку. Об этом сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на местные источники.
Пока Гани остаётся в стране, но самолёт президента готовится к его эвакуации из Кабула.
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Временное правительство Афганистана
Ранее талибы объявили о взятии под свой контроль всей территории Афганистана. В руководстве движения подчеркнули, что боевые действия в стране не ведутся. Иностранцам разрешили покинуть Кабул. Те из них, кто решит остаться, должны будут зарегистрироваться у представителей движения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее в Афганистане «очередным историческим экспериментом Вашингтона», за которым весь мир наблюдает «с ужасом».