СМИ: президент Афганистана подал в отставку

Афганский лидер Ашраф Гани подал в отставку. Об этом сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на местные источники.

Пока Гани остаётся в стране, но самолёт президента готовится к его эвакуации из Кабула.

По данным CNN, несколько советников Гани и ещё ряд высокопоставленных чиновников прибыли в воздушную гавань. Они готовятся к вылету.

Временное правительство Афганистана возглавил бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали. Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла выступает посредником на переговорах между представителями движения «Талибан» (запрещено в России) и властями в Кабуле.

Ранее талибы объявили о взятии под свой контроль всей территории Афганистана. В руководстве движения подчеркнули, что боевые действия в стране не ведутся. Иностранцам разрешили покинуть Кабул. Те из них, кто решит остаться, должны будут зарегистрироваться у представителей движения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее в Афганистане «очередным историческим экспериментом Вашингтона», за которым весь мир наблюдает «с ужасом».