Президент Афганистана Ашраф Гани провёл совместную пресс-конференцию с главой Пентагона Марком Эспером и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как
Ранее, как сообщал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещённой в России террористической группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в Катаре подписали мирное соглашение. Договор предусматривает, что Вашингтон сократит численность войск в Афганистане до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а «Талибан» воздержится от насилия.
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