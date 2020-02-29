https://static.news.ru/photo/dfd81928-5b00-11ea-8565-fa163e074e61_660.jpg Ашраф Гани Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Президент Афганистана Ашраф Гани провёл совместную пресс-конференцию с главой Пентагона Марком Эспером и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передаёт РИА Новости, Гани поблагодарил руководство Альянса и власти США за их усилия в установлении мирного партнёрства в стране. Президент Афганистана отметил, что Брюссель и Вашингтон в этих усилиях «не пожалели ни крови, ни богатств».

Ранее, как сообщал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещённой в России террористической группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в Катаре подписали мирное соглашение. Договор предусматривает, что Вашингтон сократит численность войск в Афганистане до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а «Талибан» воздержится от насилия.