СМИ рассказали, куда бежал президент Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани после занятия Кабула боевиками движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) отправился в Таджикистан, после чего переедет в третью страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в своём видеообращении к населению подтвердил, что Гани покинул страну. При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех подчеркнул, что «никогда не преклонится» перед талибами.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президент Афганистана Ашраф Гани начал переговоры с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) и представителями США о передаче власти, но позже сложил с себя полномочия и покинул страну.

Представители афганского правительства позже отправятся в Катар для достижения соглашения с политическом офисом движения. В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, который станет посредником на переговорах.

Ранее сообщалось, что граждане Афганистана, находящиеся в оккупированной талибами столице страны, Кабуле, рассказали об обстановке в городе. По мнению многих очевидцев, обстановка в Кабуле неспокойная: закрылись магазины, люди боятся выходить из дома, над городом летает военная техника, а по улицам разгуливают террористы. Однако, несмотря на напряжённую атмосферу, боевики сдержали своё слово и не причиняют вреда мирным жителям. По словам гражданина Афганистана Абдуллы, «иногда слышны крики, но жертв пока нет, столкновений — тоже. Все говорят о талибах в городе».