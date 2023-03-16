Президент Абхазии решил не заражать своих коллег COVID-19 Президент Абхазии Бжания перешел на самоизоляцию из-за подозрений на COVID-19

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Аслан Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания решил перейти на режим самоизоляции из-за подозрений на коронавирус, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации президента. В публикации говорится, что экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат.

Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат. Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование, — говорится в сообщении администрации президента Абхазии.

Представители Бжании подчеркнули, что он будет работать из дома до тех пор, пока исследования не покажут отсутствие у него инфекционного заболевания.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее заявил, что в России количество заболевших COVID-19 в десять раз больше числа людей с выявленным коронавирусом, однако никакой трагедии в этом нет. По его словам, это «подарок природы», потому что люди получают «живую вакцину». Эксперт отметил, что в подобных показателях статистики нет ничего плохого, ведь люди не обращаются к врачу при легкой форме заболевания.