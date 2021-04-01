Президент Абхазии пригласил Познера в республику после скандала в Грузии

https://static.news.ru/photo/9b7978f6-9300-11eb-a5ab-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: vk.com/pozzzner

Президент Абхазии Аслан Бжания пригласил российского журналиста Владимира Познера посетить республику после скандала в Тбилиси. Он отметил, что местные жители с недоумением восприняли ситуацию вокруг телеведущего из РФ.

Бжания поздравил Познера с днём рождения. Он отметил, что грузины нарушили все правила уважения к старшему человеку, а также многовековые традиции кавказских народов.

Только возмущение могут вызвать действия так называемых кавказцев, которые нарушили все вековые традиции народов Кавказа, — говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с этим президент республики пригласил журналиста посетить Абхазию в удобное для него время. Он отметил, что Познера там всегда ждут и всегда будут ему рады, передаёт «Интерфакс».

Российский журналист Владимир Познер 31 марта покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Он прилетел в страну, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился журналист, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на протесты, которые случились в столице Грузии после приезда туда российского тележурналиста Владимира Познера. Она отметила, что в некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы.