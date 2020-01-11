https://static.news.ru/photo/58b53ab2-352f-11ea-9a3f-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: presidentofabkhazia.org

Представители пресс-службы президента Абхазии сообщили, что глава государства Рауль Хаджимба обжалует решение Центральной избирательной комиссии о назначении повторных выборов на 22 марта. Данная информация была обнародована в воскресенье, 12 января.

Президент обжалует решение ЦИК, которое было принято в развитие незаконного вердикта суда, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы национального лидера Абхазии.

Как ранее писал NEWS.ru, Рауль Хаджимба не исключает, что будет участвовать во внеочередных выборах на пост главы республики. Решение о необходимости их назначения поступило в ЦИК в Сухуме из Верховного суда 11 января.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.